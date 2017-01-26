Экклстоун может создать альтернативную серию к 2019 году

Экс-промоутер Формулы-1, покинувший свой пост в начале этой недели после перехода прав на чемпионат к компании Liberty, может всерьёз рассматривать возможность организации альтернативного чемпионата. Об этом рассказали в своих твиттер-аккаунтах сразу два авторитетных журналиста — Питер Уиндзор и Эндрю Бенсон.«Сегодня спросил одного из корифеев Ф-1 в частном порядке, чем сейчас занимается мистер Э. Ответ: „Он создаёт альтернативную серию. Не смейтесь“», — написал Уиндзор.Сообщение коллеги прокомментировал обозреватель BBC Бенсон: «Интересно. Мне достоверный источник тоже сказал, что они ожидают, что Экклстоун ещё поборется с Liberty — путём создания конкурирующей серии к 2019 году. Надеюсь, предсказывающие это люди ошибаются. Расколы ни для кого не хороши. Это будет просто проявлением мстительности».