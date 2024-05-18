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Руководители команд провели совместный ужин с главой Ф-1 и директором «Пирелли»

Руководители команд провели совместный ужин с главой Ф-1 и директором «Пирелли»
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Вчера, 17 мая, в Италии состоялся совместный ужин всех руководителей команд Формулы-1 с главой гоночной серии Стефано Доменикали и директором «Пирелли» Марио Изолой, сообщает пресс-служба Ф-1.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

На фотографии также можно заметить Майка Крака («Астон Мартин»), Андреа Стеллу («Макларен»), Лорана Мекиса и Питера Байера («РБ»), Алессандро Алунни Брави («Кик-Заубер»), Тото Вольфа («Мерседес»), Кристиана Хорнера («Ред Булл»), Джеймса Ваулза («Уильямс»), Фредерика Вассёра («Феррари»), Бруно Фамена («Альпин»), Аяо Комацу («Хаас»).

Встреча прошла в том же ресторане San Domenico.

Напомним, с 17 по 19 мая проходит Гран-при Эмильи-Романьи. Сегодня, 18 мая, состоится квалификация, а завтра, 19 мая, — основная гонка.

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