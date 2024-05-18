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«Внесённые коррективы стали шагом в неверном направлении». Марко — о результатах в Имоле

«Внесённые коррективы стали шагом в неверном направлении». Марко — о результатах в Имоле
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал старт команды на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Во второй практике мы оказались относительно дальше от лидеров, чем в первой. То есть внесённые коррективы стали шагом в неверном направлении. В целом сцепления с трассой нет – ни на «софте», ни на «медиуме». На длинных отрезках наше отставание в среднем составляло одну секунду», – приводит слова Хельмута Марко портал Motorsport-Magazine.

Напомним, по результатам второй практики пилоты австрийской команды нидерландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес показали седьмой и восьмой результат соответственно. Третья практика состоится сегодня, начало в 13:30 по московскому времени.

Ранее Хельмут Марко высказался о дальнейшем будущем Эдриана Ньюи в Формуле-1.

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