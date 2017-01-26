Росс Браун будет присутствовать на зимних тестах Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1отметил, что не планирует посещать все Гран-при сезона, однако в начале года его можно будет увидеть на трассах.«В начале сезона я наверняка буду присутствовать на Гран-при. И я посещу тесты, чтобы увидеть, как выглядят новые автомобили. У нас есть радикальные изменения в техническом регламенте, и мы должны как можно быстрее выяснить, какое влияние это окажет на шоу. Я хочу быть готовым к тому, что нас будет ждать в Мельбурне», — приводит слова Брауна Auto Motor und Sport.