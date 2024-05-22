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Арт-кар BMW от американской художницы выступит в «24 часах Ле-Мана»

Арт-кар BMW от американской художницы выступит в «24 часах Ле-Мана»
Джули Мерету вместе с экипажем арт-кара BMW
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В Центре Помпиду в Париже состоялась презентация нового арт-кара BMW — уже 20-го по счёту. Автором новой работы стала американская художница эфиопского происхождения Джули Мерету, а полотном для неё выступил гиперкар BMW M Hybrid V8 для гонок на выносливость.

Речь при этом идёт об использующемся командой автомобиле — арт-кар Джули Мерету в середине июня выйдет на старт марафона «24 часа Ле-Мана». Символично, что выступит на этой машине экипаж под номером 20 в составе Робина Фряйнса, Рене Раста и Шелдона ван дер Линде.

Арт-кар BMW от Джули Мерету для «24 часов Ле-Мана» 2024 года

Арт-кар BMW от Джули Мерету для «24 часов Ле-Мана» 2024 года

Фото: BMW Group

«Я не думала об этой работе как об экспонате для выставки, — отметила художница. — Я думала о ней как о чём-то, что будет гоняться в Ле-Мане. Это перформативная живопись, а создавался проект в тесном сотрудничестве с гоночной и инженерной командами».

«Видение Джули Мерету гоночного автомобиля стало весомым вкладом в серию BMW Art Cars. Мерету создала не просто потрясающий арт-кар. Её идеи также послужили для нас стимулом к расширению культурной деятельности и дальнейшему продвижению молодых художников в Африке», — добавил председатель правления BMW AG Оливер Ципсе.

Арт-кар BMW от Джули Мерету для «24 часов Ле-Мана» 2024 года

Арт-кар BMW от Джули Мерету для «24 часов Ле-Мана» 2024 года

Фото: BMW Group

Джули Мерету прежде всего известна полотнами большого формата. Так, в 2000-х Мерету получила $ 5 млн за роспись главного вестибюля небоскрёба 200 West Street в Нью-Йорке — картина получилась размером 24 на 7 метров. Отметим, что ранее арт-кары для BMW создавали в том числе Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол и Джефф Кунс.

«24 часа Ле-Мана» в 2024 году пройдут 15–16 июня. В категории гиперкаров на старт выйдут 23 экипажа, два из которых выставит BMW M Team WRT. В марафоне примут участия два российских гонщика: Роберт Шварцман, которому предстоит пилотировать клиентский Ferrari 499P, а также Даниил Квят на заводской Lamborghini SC63.

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