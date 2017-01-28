Мик Шумахер выиграл первую гонку MRF Challenge в Индии

Немецкий гонщиквыиграл первую гонку MRF Challenge на Международном автодроме Будды в Индии. Сын легендарного Михаэля Шумахера удачно стартовал с поула и сохранял контроль над гонкой до самого финиша. Вторым по итогам заезда оказался, а замкнул первую тройку1. Мик Шумахер2. Фелипе Другович +1.7033. Харрисон Ньюи +2.4654. Джои Моусон +4.0265. Ринус ван Калмтхаут +13.3046. Кими Шрамм +19.6257. Ральф Арон +22.8808. Йошиаки Катояма +28.4729. Мануэль Мальдонадо +40.06310. Паван Равишанкер +43.725