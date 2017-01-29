Р. Браун: технологии дорожных машин — это не то, что нужно Формуле-1

Спортивный директор Формулы-1считает, что современные болиды не должны развиваться вместе с дорожными автомобилями.«Технологии дорожных машин развиваются очень быстро. На моей машине на шоссе можно убрать руки с руля, а она будет самостоятельно следить за линиями разметки и ехать прямо. Мы бы не хотели, чтобы такое было в Формуле-1. Если мы и дальше будем работать над технологиями дорожных машин в Формуле-1, то в итоге придём к электрической машине, а этого никто не хочет. Я хочу поговорить с производителями и понять, какими они видят гонки в будущем», — приводит слова Брауна ESPN.