Инсайдер: отец Сайнса провёл встречу с Хорнером

Ким Иллман, фотограф Формулы-1, заявил, что Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, провёл встречу с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером на минувшем уикенде в Имоле (Италия). Подробности не сообщаются.

До этого прошёл слух, что 29-летний испанец принял решение продолжить свою карьеру в «Ауди», однако подтверждения пока не было. Также заинтересованность в Сайнсе выказывали «Альпин» и «Уильямс».

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который проводит нынешний сезон за «Мерседес». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о решении отпустить Сайнса.