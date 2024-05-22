Бинотто может стать главой «Астон Мартин» — La Gazzetta dello Sport

Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто может возглавить британскую команду «Астон Мартин», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Бинотто был замечен на этапе Формулы-1 в Имоле (Италия), где у него состоялся разговор с владельцем «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом. О деталях не сообщается.

Напомним, после ухода из «Феррари» в 2022 году Бинотто стал управляющим директором и членом правления итальянской компании TEXA, являющейся одним из мировых лидеров по производству диагностического оборудования для авто- и мототехники.

В настоящий момент, после семи этапов, «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов. Фернандо Алонсо располагается на девятой строчке в личном зачёте пилотов, канадец Лэнс Стролл — 11-й.