«Ямаха»: Виньялес и Росси будут иметь равное право голоса

Новичок «Ямахи»получит равные справа на изменение мотоцикла в 2017 году.«Ясно, что у Виньялеса такой же договор, как у Росси, как и у всех остальных пилотов „Ямахи“ всегда было. С 2008 году здесь никогда не было второго пилота, слова обоих гонщиков всегда имели равный вес.Доказательство в том, что в конце прошлого года у Хорхе и Валентино были разные байки. Это не значит, что мы изначально делаем их разными — просто у обоих пилотов свои предпочтения. Если Маверику и Валентино будут нравиться разные шасси, каждый будет использовать то, которое выберет», — цитирует главу команды Виньялеса Рамона Форкаду Motorsport.