Монтедземоло: гонки станут короче, а коммуникация с болельщиками — эффективнее

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал смену власти в Формуле-1. Напомним, контрольный пакет акций чемпионата купила компания Liberty Media, после чего с поста руководителя ушёл Берни Экклстоун.
«Формула-1 совершила свою главную ошибку, когда ушла под контроль инвестиционного фонда CVC в 2006 году. Поэтому инновации в Формуле-1 потерпели крах.
Теперь гонки станут короче, а коммуникация с болельщиками — эффективнее. Будет упрощён регламент. Новые хозяева собираются упрочить концепцию, что Формула-1 — это спорт с европейскими традициями. Мы не увидим таких глупостей, как Гран-при Кореи или Гран-при Индии. Гонки в США — это хорошо, но не более двух в сезоне. Мы должны активнее привлекать болельщиков на трассы, ни один спорт не может существовать без фанатов», — рассказал Лука ди Монтедземоло итальянской газете La Repubblica.