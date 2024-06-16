На «Нордшляйфе» замечен новый флагманский Aston Martin с двигателем V12

Прототип спорткара Aston Martin Vanquish 2025 модельного года замечен на тестах на «Северной петле» «Нюрбургринга». Известно, что под капотом у автомобиля двигатель V12 с двойным турбонаддувом мощностью 835 лошадиных сил — тизер этой силовой установки ранее был опубликован на страницах Aston Martin в социальных сетях. Других технических подробностей об автомобиле пока нет, однако ожидается, что он будет представлен до конца 2024 года.

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Напомним, ранее в этом году в Aston Martin представили обновлённую версию спорткара Vantage, который получил более мощный двигатель V8, способный развивать 665 лошадиных сил. Максимальная скорость этого автомобиля — 325 км/ч, что делает новинку самым быстрым Vantage в истории модели.

Кроме того, в дни марафона «24 часа Ле-Мана» в Aston Martin объявили о том, что в 2025 году на старт суточной гонки выйдут два гиперкара Valkyrie AMR-LMH.