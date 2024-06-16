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На «Нордшляйфе» замечен новый флагманский Aston Martin с двигателем V12

На «Нордшляйфе» замечен новый флагманский Aston Martin с двигателем V12
Прототип обновлённого Aston Martin Vanquish
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Прототип спорткара Aston Martin Vanquish 2025 модельного года замечен на тестах на «Северной петле» «Нюрбургринга». Известно, что под капотом у автомобиля двигатель V12 с двойным турбонаддувом мощностью 835 лошадиных сил — тизер этой силовой установки ранее был опубликован на страницах Aston Martin в социальных сетях. Других технических подробностей об автомобиле пока нет, однако ожидается, что он будет представлен до конца 2024 года.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Напомним, ранее в этом году в Aston Martin представили обновлённую версию спорткара Vantage, который получил более мощный двигатель V8, способный развивать 665 лошадиных сил. Максимальная скорость этого автомобиля — 325 км/ч, что делает новинку самым быстрым Vantage в истории модели.

Кроме того, в дни марафона «24 часа Ле-Мана» в Aston Martin объявили о том, что в 2025 году на старт суточной гонки выйдут два гиперкара Valkyrie AMR-LMH.

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