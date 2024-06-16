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«Мне пришлось прикусить язык». Алекс Албон — о проблеме «Уильямса» FW46

«Мне пришлось прикусить язык». Алекс Албон — о проблеме «Уильямса» FW46
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, что ему было трудно объяснять прессе причины слабых выступлений команды в этом сезоне.

«Это было тяжело, потому что вы, ребята, постоянно спрашивали меня, в чём разница с прошлогодней машиной, а я отвечал, что нынешняя лучше, но при этом мы занимали последние места. Мне как бы пришлось немного прикусить язык.

В нашей машине ещё есть вещи, которые нам нужно улучшить, я этого не отрицаю, но всегда было очень тяжело отвечать на ваши вопросы.

У нас всё ещё есть лишний вес, и немало. Трасса в Монако наименее чувствительна к весу, а Канада где-то на четвёртом месте в этом плане, поэтому мы были там довольно неплохи.

В Барселоне важна прижимная сила, поэтому наше большое заднее антикрыло должно сработать хорошо. Оно довольно эффективное. Я не ожидаю каких-то волшебных перемен, но просто надеюсь, что наша машина будет немного более стабильной.

Ранее Барселона была для нас одной из худших трасс. Я знаю, что мы говорим это о многих трассах, но на самом деле это одна из худших для нас трасс. Будет интересно посмотреть, будем ли мы на этот раз тут в порядке», — приводит слова Албона издание Motorsport.

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