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Экипаж Шварцмана на 5-й позиции после 17 часов «Ле-Мана», Малыхин опустился на 18-е место

Экипаж Шварцмана на 5-й позиции после 17 часов «Ле-Мана», Малыхин опустился на 18-е место
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Прошло 17 часов со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана».

В классе гиперкаров лидирует экипаж №8 Себастьена Буэми, Брэндона Хартли и Рё Хиракавы из команды «Тойота».

«24 часа Ле-Мана». Гиперкары (топ-5):

1. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава).
2. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор).
3. «Тойота» №7 (Кобаяси, Лопес, Де Врис).
4. AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен).
5. AF Corse №83 (Кубица, Шварцман, Йефей).

Экипаж россиянина Даниила Квята располагается на промежуточном 16-м месте.

В классе LMP2 лидирует Vector Sport №10 (Каллен, Пиле и Ришельми). Экипаж россиянина Владислава Ломко (№34) располагается на промежуточном четвёртом месте.

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники – на девятой позиции. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) на 18-й позиции в зачёте.

Леброн Джеймс посетил гонку «24 часа Ле-Мана»

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