Лоусон высказался о большой разнице в рейтингах Ферстаппена и Хэмилтона в игре F1 24

Резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал рейтинги гонщиков в новой игре F1 24. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет рейтинг 96 и занимает первое место по этому показателю. Гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, в свою очередь, приписали рейтинг 89 и третье место.

«Я думаю, что это справедливо. Честный рейтинг. Макс сейчас находится в очень хорошей форме. Очевидно, что и его команда сильна последние пару лет, но и сам Ферстаппен великолепен.

Не то чтобы Льюис не был таким. Я полностью уверен, что он по-прежнему конкурентоспособен. В общем трудно сказать, по-настоящему в Формуле-1 можно сравнивать только двух пилотов одной команды», — сказал Лоусон в интервью talkSPORT.

На втором месте располагается пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (92). Хэмилтон делит третью строчку с Шарлем Леклером, Карлосом Сайнсом («Феррари») и Ландо Норрисом («Макларен»).

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