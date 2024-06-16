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Экипаж де Вриса вылетел из топ-5 после 18 часов «Ле-Мана», Ломко поднялся на пятую строчку

Экипаж де Вриса вылетел из топ-5 после 18 часов «Ле-Мана», Ломко поднялся на пятую строчку
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Прошло 18 часов со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана».

В классе гиперкаров лидирует экипаж №6 Раффаэле Марчелло, Дриса Вантора и Марко Виттманна из «Порше».

«24 часа Ле-Мана». Гиперкары (топ-5):

1. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор).
2. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава).
3. «Кадиллак» №2 (Бамбер, Линн, Палоу).
4. «Порше» №5 (Кэмбелл, Кристенсен, Маковецки).
5. AF Corse №83 (Кубица, Шварцман, Йефей).

Экипаж россиянина Даниила Квята располагается на промежуточном 16-м месте.

В классе LMP2 лидирует AF Corse №183 (Барникот, Перродо, Варроне). Экипаж россиянина Владислава Ломко (№34) располагается на промежуточном четвёртом месте.

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники – на седьмой позиции. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) на 17-й позиции в зачёте.

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1

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