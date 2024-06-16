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Ломко вышел на первое место в классе LMP2 после 20 часов «Ле-Мана», Шварцман — на 2-м

Ломко вышел на первое место в классе LMP2 после 20 часов «Ле-Мана», Шварцман — на 2-м
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Прошло 20 часов со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана».

В классе гиперкаров лидирует экипаж №50, членами которого являются Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлан Нильсен из «Порше».

«24 часа Ле-Мана». Гиперкары (топ-5):

1. «Порше» №50 (Фуоко, Молина, Нильсен).
2. AF Corse №83 (Кубица, Шварцман, Йефей).
3. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор).
4. «Хертц» №38 (Баттон, Хэнсон, Расмуссен).
5. «Кадиллак» №2 (Бамбер, Линн, Палоу).

Экипаж россиянина Даниила Квята располагается на промежуточном 12-м месте.

В классе LMP2 лидирует экипаж россиянина Владислава Ломко Inter Europol Competition №34 (Ломко, Новалак, Смеховски).

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники — на шестом месте. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) на 14-м месте в зачёте.

Самая короткая карьера в Формуле-1

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