Хорнер: Пересу нужно больше времени, чтобы адаптироваться к RB20

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер утверждает, что Серхио Пересу требуется больше времени, чтобы адаптироваться к нынешней машине, но он ожидает, что мексиканец будет в норме на Гран-при Испании в Барселоне.

«Чеко просто нужно забыть Канаду, приехать в Барселону и снова войти в норму. Мы знаем, что он способен на это, и я уверен, что он вернётся и будет сражаться там как и прежде.

Нам повезло, что «Феррари» не набрала в Канаде ни одного очка, иначе они могли много отыграть в Кубке конструкторов, так что нам нужно, чтобы Чеко показывал такие же результаты, как и в первых четырёх гонках.

Я думаю, ему сложно, когда машина ведёт себя плохо, ему сложнее адаптироваться в такой ситуации», — приводит слова Хорнера F1i.