«Феррари» Шварцмана загорелась на пит-стопе. Экипаж потерял шансы на победу в «Ле-Мане»

Машина российского гонщика Роберта Шварцмана загорелась во время пит-стопа на 92-й гонке «24 часа Ле-Мана». Перед пит-стопом Роберт шёл третьим в нескольких секундах от лидера.

Фото: Кадр из трансляции

На отрезке в 20 часов в классе гиперкаров лидировал экипаж №6 Раффаэле Марчелло, Дриса Вантора и Марко Виттманна из «Порше». Экипаж россиянина Даниила Квята располагался на промежуточном 12-м месте.

В классе LMP2 лидирует экипаж россиянина Владислава Ломко Inter Europol Competition №34 (Ломко, Новалак, Смеховски).

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники — на шестом месте. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) на 14 месте в зачёте.