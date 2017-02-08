«Ямаха»: отсутствие вражды между Росси и Виньялесом — как глоток свежего воздуха

Босс «Ямахи»выразил удовлетворение фактом отсутствия какой-либо вражды междуи его новым напарником«У нас нет вражды между двумя пилотами, и это хорошо. И скажу прямо, это как глоток свежего воздуха. Приятно было то, что мы увидели на недавних тестах. Обычно по окончании тестового дня пилоты остаются в своих зонах, где заканчивают свою работу, после чего отправляются в отель.Но Маверик очень любопытен и мотивирован, поэтому он подходил к Валентино и задавал ему вопросы типа: «Вале, что ты думаешь по этому поводу? А что думаешь об этом?» И тогда можно было видеть, как Валентино веселеет.Давайте будем честными, Вале является величайшим мотогонщиком всех времён, и ему нравится делиться знаниями. Конечно, он не любит проигрывать, но в основном ему нравится делиться знаниями с молодыми гонщиками.Посмотрим, как долго мы сможем сохранять такие отношения по ходу сезона. Сейчас мы можем быть под ложными впечатлениями, потому что если в конце года они оба будут бороться за титул, динамика может измениться», — приводит слова Джарвиса Autosport.