Росберг: надеюсь, топ-команды дадут шанс Кубице

Чемпион Формулы-1 2016 годаподдержал бывшего пилота сериив его желании вновь попробовать себя за рулём болида Ф-1.«Надеюсь, топ-команды дадут Роберту такую возможность. Было бы здорово это увидеть. Уверен, что он сразу же будет быстр, как и всегда», — написал Росберг в «Твиттере».32-летний Кубица покинул Формулу-1 в 2011 году из-за травмы руки, полученной в аварии во время раллийной гонки. На его счету один выигранный Гран-при и 12 подиумов. Сезон-2016 он проведёт в чемпионате WEC.