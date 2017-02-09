Бриаторе не интересно работать консультантом в Формуле-1

Бывший руководитель «Рено»сказал, что его не заинтересует работа консультантом в Формуле-1.«Работа консультантом? Я не могу работать на кого-то другого, да и в любом случае слово «консультант» мало значит для меня. Я создал FOTA, чтобы пилоты вновь были в центре внимания.Тех, кто смотрит гонки по телевизору, не волнует, способен новый двигатель отправиться на Луну или нет. Они хотят видеть гонщиков за рулём болидов, имеющих более или менее одинаковую конкурентоспособность.Я сотрудничал с Россом Брауном в течение восьми лет, когда Ф-1 была спортом гладиаторов. Кажется, что он хочет избавить Ф-1 от DRS, и я поддерживаю это. Посмотрим, сможет ли он изменить существующее положение вещей», — приводит слова Бриаторе Sky Sport.