Росберг: Хэмилтон очень умён и не выходит за пределы серой зоны

Чемпион мира в Формуле-1 2016 годазаявил, чтопобеждал его за счёт лучшей работы на грани нарушения, что вынудила немца прибавить в агрессии.«Льюис очень хорош в том, чтобы дойти до грани, не выходя за пределы серой зоны, благодаря своим навыкам. Он очень-очень умён. Мне сложнее идти колесо в колесо, а для него это естественно.У меня всё более рациональною. Я должен работать над защитой своего места. Но я стал агрессивнее, потому что в прошлом он слишком часто обходил меня. Мне пришлось смотреть видео и прибавлять», — цитирует Росберга Daily Mail.