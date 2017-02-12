Доменикали: Формула-3 — лучшая школа подготовки в Формуле-1

Президент Комиссии ФИА по формульным сериямназвал Формулу-3 лучшей молодёжной серией для развития пилотов.«В 2016-м мы приняли важное решение — ограничить количество участников чемпионата, чтобы избежать проблем предыдущего сезона, когда у нас было 37 пилотов на стартовой решётке. Это вредило и шоу, и пилотам. В 2015-м в Формуле-3, Формуле-Рено и GP3 было 87 гонщиков, в 2016-м их стало 70. В такой ситуации Ф-3 стала лучшей школой подготовки к Формуле-1», — приводит слова Доменикали GPUpdate.Отметим, что после 2012 года в Формулу-1 из Формулы-3 перешли Эстебан Окон, Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл.