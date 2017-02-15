Russian Time: с этим составом пилотов надеемся побороться за чемпионство

Руководитель Russian Timeпрокомментировала выбор состава пилотов на сезон-2017 в GP2. В предстоящем году за российскую команду будут выступать«Я очень рада иметь возможность представить такой перспективный состав пилотов, который, как мы надеемся, поможет нам бороться за победу в командном зачёте, какую мы одержали в 2013 году. Тот факт, что за последние четыре сезона этот титул выигрывали различные команды, является хорошей иллюстрацией того, насколько конкурентоспособна эта серия», — приводятся слова Стрельниковой в официальном пресс-релизе команды.