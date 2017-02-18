Вольф: при смене правил «Мерседес» боится всех

Глава «Мерседеса»заявил, что в новом сезоне опасается всех соперников по Формуле-1.«Я нервничал четыре года назад, когда начал работать с командой. Беспокоился, сможем ли мы в скором времени начать выигрывать гонки и чемпионаты. Это нам удалось, так что нервозность спала. Но риск остался, и мы не хотим попасть в ловушку спокойствия. Смена регламента произошла в нужное время, и мы крайне мотивированы сделать всё хорошо.Мы ничего не принимаем за данность. Возможны странные выстрелы, вроде того, что Росс Браун сделал в 2009-м с двойным диффузором. Вероятно, на вторых тестах в Барселоне мы увидим, есть ли у кого-то инновации, не замеченные остальными.При смене правил надо бояться всех, ведь никто не ждал „Браун“ в претендентах на титул в 2009-м. Так что мы следим за всеми — шанс есть у всех», — цитирует Вольфа BBC.