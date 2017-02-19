Палмер: хотел бы выступать в Формуле-1 вместе с братом

Пилот «Рено»рассказал, что хотел бы когда-то побороться в Формуле-1 со своим младшим братом Уиллом, который на данный момент выступает в Формуле-Рено 2.0.«Это было бы классно! Уилл младше меня на шесть лет, поэтому мы с ним никогда не сражались на трассе. Чтобы это стало возможным, мне нужно успешно выступать в Формуле-1, а ему туда пробиться. Мы оба мечтаем об этом, это было бы великолепно. Но лучше, чтобы мы выступали в разных командах, иначе будем ссориться», — рассказал Палмер Daily Mail.