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175 лет назад 2016
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Палмер: хотел бы выступать в Формуле-1 вместе с братом

19 февраля 2017, воскресенье. 16:55. Авто
Пилот «Рено» Джолион Палмер рассказал, что хотел бы когда-то побороться в Формуле-1 со своим младшим братом Уиллом, который на данный момент выступает в Формуле-Рено 2.0.

«Это было бы классно! Уилл младше меня на шесть лет, поэтому мы с ним никогда не сражались на трассе. Чтобы это стало возможным, мне нужно успешно выступать в Формуле-1, а ему туда пробиться. Мы оба мечтаем об этом, это было бы великолепно. Но лучше, чтобы мы выступали в разных командах, иначе будем ссориться», — рассказал Палмер Daily Mail.
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер
Новости. Авто
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