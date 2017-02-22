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Риккардо представил свой новый шлем
22 февраля 2017, среда. 16:04.
Авто
Пилот «Ред Булл»
Даниэль Риккардо
представил дизайн своего шлема на сезон-2017 в Формуле-1. Фотографии нового шлема австралийца команда «Ред Булл» опубликовала в своём официальном «твиттере».
Если фотографии не отображаются, посмотреть их можно в официальном
«твиттере» австрийской команды
.
Ранее
дизайн своего шлема представил напарник Риккардо Макс Ферстаппен.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Ред Булл
Даниэль Риккардо
Комментарии:
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Новости. Авто
22 февраля 2017, среда
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