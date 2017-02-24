Стало известно расписание работы пилотов «Мерседеса» на тестах в Барселоне

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» определилась с графиком работы своих гонщиков на зимней тестовой сессии, которая пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, сообщает NBC Sports.будут делить каждый день тестов. 27 февраля Боттас выедет на трассу с утра, а Хэмилтон — вечером. 28 февраля они поменяются сменами и будут продолжать это делать вплоть до 2 марта.«Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции с каждого дня зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.