«Заубер» подтвердил участие Джовинацци на тестах в Барселоне

Команда «Заубер» опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что вторым гонщиком команды на первой серии тестов в Барселоне будет резервный пилот «Феррари», заменивший. Верляйн пропустит тесты из-за травм, которые он получил в аварии во время Гонки чемпионов в Майами.«Мы приняли решение отстранить Верляйна от первых тестов в Барселоне. Мы будем следить за его выздоровлением, а потом примем решение по поводу дальнейших действий», — заявила руководитель команды Мониша Кальтенборн.