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«Хаас» представил болид VF17
26 февраля 2017, воскресенье. 17:03.
Авто
Команда «Хаас» показала свой новый болид 2017 года VF17. Гонщиками коллектива в новом сезоне будут
Кевин Магнуссен
и
Ромен Грожан
.
Ранее
в Сети появились фото болида со съёмочного дня.
Также сегодня, 26 февраля, состоится презентация «Торо Россо». Перед этим свой болид показала команда «Ред Булл».
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Хаас Ф-1
Комментарии:
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Новости. Авто
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