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Хэмилтон: нынешний болид лучше прошлогоднего — настоящий зверь

28 февраля 2017, вторник. 00:41. Авто
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал первый день тестов в Барселоне, во время которого он возглавил итоговый протокол с лучшим временем круга.

«Рад чувствовать более широкую, более быструю машину. Болид — настоящий зверь. Пилотаж немного изменился. Нынешний болид лучше прошлогоднего. Перегрузки также стали выше. Выросла и прижимная сила, а пилотам всегда хочется её больше, чтобы сильнее атаковать в поворотах.

В ближайшие дни мы получим ещё больше от машины. Уверен, мы будем очень конкурентоспособными, но нам ещё предстоит многое сделать. На данный момент мы не думаем о соперниках, а полностью сосредоточены на реализации собственного потенциала», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.
Источник: Mercedes AMG F1 Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон тесты Формулы-1
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