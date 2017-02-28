Хэмилтон: нынешний болид лучше прошлогоднего — настоящий зверь

Пилот «Мерседеса»прокомментировал первый день тестов в Барселоне, во время которого он возглавил итоговый протокол с лучшим временем круга.«Рад чувствовать более широкую, более быструю машину. Болид — настоящий зверь. Пилотаж немного изменился. Нынешний болид лучше прошлогоднего. Перегрузки также стали выше. Выросла и прижимная сила, а пилотам всегда хочется её больше, чтобы сильнее атаковать в поворотах.В ближайшие дни мы получим ещё больше от машины. Уверен, мы будем очень конкурентоспособными, но нам ещё предстоит многое сделать. На данный момент мы не думаем о соперниках, а полностью сосредоточены на реализации собственного потенциала», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.