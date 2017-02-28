У «Макларена» и во второй день тестов отказал мотор

«Макларену» пришлось менять мотор на болидепо ходу второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Силовая установка отказала в середине дня. До этого болид заглох на самом старте тестов.«Мы потеряли мощность. Сейчас мы не знаем, в чём причина. Мы меняем мотор, чтобы провести полное расследование и найти причину», — сообщила команда в «твиттере».В первый день тестов «Макларен» также столкнулся с проблемой и вынужден был заменить мотор, что помешалотестировать машину.