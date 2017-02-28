Вандорн: о скорости болида сможем судить лишь после чистого тестового дня

Пилот «Макларена»прокомментировал второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне, по итогам которого показал 10-е время. По ходу дня у «Макларена» возникли проблемы с силовым агрегатом «Хонда», поэтому часть дня Вандорн провёл в боксах.«Конечно, это не лучшая ситуация. Все надеялись, что мы сможем проехать больше кругов за вчера и сегодня, но всё так, как есть. С каждым кругом я получаю больше опыта. Я принял участие в одном Гран-при в Бахрейне, потому каждый день за рулём болида для меня очень важен.Фернандо (Алонсо) проехал вчера 29 кругов, а я сегодня преодолел 40. У нас не было ни одной надлежащей попытки. Ещё много проверок необходимо провести. Мы будем иметь более чёткое представление о скорости нашего болида лишь после того, как сможем отработать без проблем полную программу, запланированную на день», — цитирует Вандорна Autosport.