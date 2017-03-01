Ферстаппен: в 2017 году обгонять будет не сложнее, чем в прошлом

Пилот «Ред Булл»считает, что обгонять в сезоне-2017 будет не сложнее, чем в прошлом году, несмотря на то что новые машины обладают гораздо боле высокой прижимной силой.«Я думаю, что ситуация с обгонами будет такой же, как в прошлом году. Я предпринял несколько попыток обгона. Всё работает, впереди идущие автомобили возможно настигать. Но надеюсь, нам не придётся обгонять. Я думаю, что разница по скорости между нынешними машинами и прошлогодними является хорошим шагом вперёд. Более приятно проходить скоростные повороты», — цитирует Ферстаппена F1Fanaic.