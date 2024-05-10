Стало известно, какую прибавку в темпе ожидает «Феррари» после обновлений SF-24

Машина «Феррари» SF-24 может прибавить в темпе около трёх десятых с круга в квалификациях, и ещё больше в гонках. Об этом сообщает итальянское издание Formu1a.uno.

Сообщается, что пакет обновлений «Феррари» будет настолько масштабным, что это будет практически новая машина. По масштабу изменений это похоже на то, что сделал «Макларен» в Майами.

Сотрудники в Маранелло ожидают, что новинки сделают SF-24 на три десятых секунды быстрее в квалификации. И что самое важное, они ожидают «еще большего» прогресса в гоночном темпе.

В апрельских сообщениях говорилось, что обновления позволяют ускориться только на две с половиной десятых. Так что, похоже, в «Феррари» пересмотрели свои первоначальные ожидания.

Пакет обновлений будет применён в Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи.