Член Европарламента Доддс настаивает на расследовании продажи Формулы-1

Член Европарламентаопровергла информацию о том, что Еврокомиссия отказалась проводить расследование касательно продажи Формулы-1 компании Liberty.«Могу заверить вас, что комиссар хорошо знает нашу позицию. Мы поговорим с Аннелиз обо всём этом, когда она вернётся в Брюссель», — сообщил представитель Доддс F1i.Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сообщила, что продажа Ф-1 не подходит под требования для расследования комиссии. Доддс также требует проверить распределение дохода Ф-1.