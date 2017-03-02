Стролл: в эпизоде с аварией я стал жертвой ситуации

Пилот «Уильямса»рассказал, что в эпизоде с аварией в третий день тестов, которые проходят в Барселоне, он стал жертвой ситуации.«Это был очень хороший день: мы проехали 100 кругов, постепенно привыкая к машине. Отличные серии коротких и длинных кругов. К сожалению, в самом конце произошёл небольшой эпизод — я стал жертвой ситуации, что выбило машину из-под контроля. И мы всё ещё пытаемся понять, что же именно произошло, так что я пока не хочу вдаваться в детали насчёт этого. Что произошло, то произошло», — приводит слова Стролла Crash.