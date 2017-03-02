Ди Монтедземоло: Райкконен — это не будущее «Феррари»

Бывший президент «Феррари»считает, что итальянская конюшня избрала рискованную стратегию, решив построить болид исключительно силами итальянских инженеров.«Феррари» сделала рискованный выбор, решив построить машину исключительно силами итальянских инженеров. Но в Формуле-1 вам нужны лучшие люди в индустрии. Было бы хорошо выиграть исключительно с итальянцами, но совершенство не всегда находится в одной стране», — рассказал ди Монтедземоло в интервью Rai.Бывший босс «Скудерии» отметил, что стратегия итальянской команды может привести к тому, что терпение Себастьяна Феттеля лопнет. «У Феттеля есть победа с «Феррари». Он оценит конкурентоспособность этого автомобиля в течение двух-трёх Гран-при. По истечении действующего контракта он примет решение. Что до Райкконена, то он — не будущее «Феррари», — отметил итальянец.