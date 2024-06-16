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Глава «Макларена» Стелла рассказал о планах по обновлению машины

Глава «Макларена» Стелла рассказал о планах по обновлению машины
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Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал о ближайших планах команды по обновлению своей машины.

«Я не буду говорить, что именно мы обновим, но у нас есть кое-какие вещи для следующего этапа. У нас появятся некоторые новинки, но это не будет большой пакет обновлений, как это было ранее.

Это скорее отдельные компоненты, за счёт каждого из которых мы надеемся получить небольшой прирост характеристик машины. Мы решили не ждать, чтобы внедрить все эти детали одним махом, а ставить их по мере готовности. Думаю, так будет правильнее», — приводит слова Стеллы издание Total-Motorsport.

10-й этап Формулы-1 сезона-2024 пройдёт в испанской Барселоне с 21 по 23 июня.

«Макларен» на данный момент с 212 очками занимает третье место в зачёте Кубка конструкторов.

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