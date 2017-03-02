Марко: к середине сезона «Ред Булл» будет бороться с «Мерседесом»

Советник «Ред Булл»считает, что его команда сможет навязать борьбу «Мерседесу» в сезоне-2017.«Конечно, «Мерседес» по-прежнему является фаворитом. У них самый мощный двигатель и лучшая манёвренность. «Рено» приблизился к ним по мощности мотора. Насколько? Увидим, когда приедем на первую гонку в Мельбурн. Но мы уверены, что сможем с ними побороться к середине сезона. «Феррари» кажется тоже сильной. Думаю, что борьба должна проходить между «Мерседесом», «Феррари» и нами. Каковы разрывы между нами? Увидим по ходу сезона», — приводит слова Марко французское интернет-издание F1only.