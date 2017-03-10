Боттас: «Мерседес» определённо не уверен, что находится впереди всех

Пилот «Мерседеса»сказал, что немецкая команда не может чувствовать себя абсолютным фаворитом перед стартом сезона.«Мы определённо не уверены в том, что мы впереди. Мы не расслабляемся, у нас совсем не комфортное положение. Мы чувствуем, что другие команды добились хороших успехов за зиму.«Феррари» выглядит очень сильной. «Ред Булл» всегда может удивить. Также и другие конюшни могут быть сильными. Но «Феррари» выглядит особенно солидно, кажется быстрой и сильной, и кто знает, что привезут команды в Мельбурн.Мы не должны недооценивать соперников. Мы не говорим, что являемся номером один, просто работаем в полную силу», — приводит слова Боттаса F1i.