Французская команда выставит «Весты» в сезоне-2017 WTCC

Французская «RC Motorsport» выйдет на старт нового сезона FIA WTCC, используя автомобили «Лада Веста», сообщает официальный сайт чемпионата. Ранее французы выкупили машины у покинувшей серию команды «Лада Спорт Роснефть»Также стало известно, что одним из пилотов команды станет 20-летний Ян Эрляше, который является племянником четырёхкратного чемпиона мира WTCC Ивана Мюллера.Эрляше уже провёл несколько тестовых заездов на «Весте», выразив удовлетворение автомобилем.«Это удивительная возможность для меня, и я не могу поверить в происходящее. Машина меня впечатлила на тестах, а команда работает очень упорно. Конечно, нам ещё предстоит много чего узнать, но у команды есть ценный опыт WTCC», — рассказал Эрляше.