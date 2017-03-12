Роберто Мери примет участие в тестах Формулы-2 с «Кампосом»

Бывший пилот Формулы-1примет участие в тестах Формулы-2, которые будут проходить в Барселоне, с командой «Кампос». 25-летний испанец примет участие в трёхдневных коллективных тестах, запланированных на следующей неделе, вместе с Ральфом Бошунгом, который уже подтверждён в качестве боевого пилота «Кампоса» на 2017 год.«Кампос и Роберто Мери работают вместе, чтобы как можно скорее подтвердить своё присутствие в чемпионате Формулы-2, поскольку это правильное решение по возобновлению его карьеры», — сообщается в официальном пресс-релизе «Кампоса».