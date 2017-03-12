Хэмилтон: у меня хватит музыки на несколько альбомов

Пилот «Мерседеса»сообщил, что может выпустить несколько музыкальных альбомов из уже записанного материала.«Я не знаю, почему меня ненавидят. Зачем они говорят всё это? И зачем называют меня рэпером? Я певец, мне нравится R'n'B.У меня уже хватит музыки на несколько альбомов. В школе я хотел заняться музыкой, но отец заставил выбрать историю. Это не для меня, и я всё равно занимался музыкой, но она была на заднем плане. Теперь я могу на сто процентов отдаваться музыке и при этом уделять достаточно внимания другим вещам. Я хожу на арт-шоу, показы мод, концерты, когда могу. Обожаю видеть людей, которые преуспели в своём деле», — цитирует Хэмилтона Daily Mail.