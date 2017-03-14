Петров: роль двигателей в сезоне-2017 в Формуле-1 возрастёт

Российский гонщиксчитает, что в сезоне-2017 мощность двигателей будет играть в Формуле-1 ещё более значительную роль, чем прежде.«Роль силовой установки в этом году станет ещё более заметной. Прижимной силы стало больше, аэродинамика машин, конечно, тоже важна, но у всех этих изменений есть и другой эффект – теперь мощность мотора важна буквально на всех участках трассы.До смены регламента в 2014 году мы практически всегда могли открывать полный газ на выходе из большинства поворотов, даже со второй передачи. С появлением турбированных моторов ситуация несколько изменилась. Мы видели, сколько было проворотов колёс, срывов задней оси, заносов. Теперь прижимной силы стало больше, шины шире, и у пилотов вновь есть возможность давать полный газ на выходе из поворотов раньше и нажимать на педаль увереннее. Сцепления с трассой больше, момент передаётся на задние колёса полностью, и, соответственно, преимущество – ещё больше, чем раньше, – получают те, у кого больше мощности.Скажем, в прошлом году «Ред Булл» мог компенсировать часть отставания от «Мерседеса» за счёт лучшей аэродинамики. На выходе из поворотов машины «Ред Булл» смотрелись лучше, но затем на прямых за счёт мощности «Мерседес» отыгрывался и даже вырывался вперёд. Именно поэтому «Ред Булл» смотрелся конкурентоспособнее на медленных трассах, вроде Монако, где больше медленных поворотов.Теперь прижимной силы достаточно у всех, чтобы использовать всю мощность силовой установки на выходах из поворотов, в начале разгона. То есть те, у кого в распоряжении лучшие двигатели, оторвутся от остальных ещё сильнее. Собственно, по итогам тестов уже понятно, что впереди оказались «Феррари» и «Мерседес», и теперь «Ред Булл» совместно с «Рено» нужно сделать всё для того, чтобы ликвидировать отставание в мощности», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.