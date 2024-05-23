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«Комфортного преимущества больше нет». Деймон Хилл указал на признаки проблем «Ред Булл»

«Комфортного преимущества больше нет». Деймон Хилл указал на признаки проблем «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл отметил признаки уменьшения преимущества команды «Ред Булл» над соперниками.

«Другие команды догоняют «Ред Булл». Это определённо так. Комфортное преимущество, которым Макс наслаждался последние пару сезонов… соперники неумолимо сокращают отставание.

Если у вас есть запас в преимуществе в две или три десятых над всеми остальными, то вам не нужно атаковать изо всех сил. А в Имоле мы видели именно это. Максу [Ферстаппену] приходится выжимать из машины максимум из-за того, что другие приближаются? На самом деле, мы начинаем видеть максимальную производительность «Ред Булл», и сейчас они ломают голову, чтобы найти какие-то резервы», — приводит слова Хилла издание Daily Mirror.

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