Марко ответил, почему «Ред Булл» так и не подписал Алонсо, несмотря на попытки

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему австрийская команда так и не смогла достигнуть соглашения с двукратным чемпионом мира испанцем Фернандо Алонсо, несмотря на несколько попыток.

«Переговоры были. Но, как я и говорил, гармоничная рабочая среда очень важна для Макса, и я не думаю, что с Алонсо она была бы.

Объединить Алонсо и Ферстаппена было бы очень тяжело для команды. Алонсо был бы старейшим чемпионом в команде, Ферстаппен – самым молодым, их разделяют поколения. Я не думаю, что Алонсо гоняется на симуляторах или садится за симулятор в самолёте сразу же после Гран-при. Это противоположные индивидуальности.

Мы разговаривали с Алонсо в первые годы «Ред Булл». Сомневаюсь, что он верил в нас как в команду, способную строить машины, которые могут соревноваться за мировое чемпионство. Ничего не получилось», — приводит слова Марко Motorsport.

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