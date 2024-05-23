В «Мерседесе» рассказали, что нужно делать в Монако с учётом «паршивого» гоночного темпа

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился своими мыслями о том, что нужно делать на Гран-при Монако с учетом дефицита скорости и сложности обгонов на трассе в Монте-Карло.

«Я думаю, что одна из главных наших задач — провести как можно больше времени на трассе во время свободных практик. С начала первой до конца третьей сессии ситуация меняется очень быстро. Вообще, в Монако успех приходит к тем, кто не слоняется в боксах, а много работает на трассе. На тренировках нужно выработать уверенность в себе, чтобы атаковать вблизи отбойников и хорошо настроить машину под такие условия.

Хотя квалификация является ключевым моментом в Монако, вы не можете игнорировать гоночный темп. Представьте, что вы настроили машину под один быстрый круг и провели отличную квалификацию. В воскресенье вы соберёте за собой пелотон, и в определённый момент вы испугаетесь, что они собираются андеркатнуть вас на пит-стопе, поэтому вы остановитесь раньше. Но как только вы со своим паршивым темпом заедете в боксы, соперники только скажут вам спасибо и просто унесутся вдаль в свободном пространстве. Они не остановятся, они просто будут долго отрываться, потому что до этого аккуратно экономили шины позади вас.

Нужно следить и за гоночным темпом, и за квалификационным, а для этого нужно много работать на тренировках», — приводит слова Эллисона издание Planet F1.