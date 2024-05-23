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«Мерседес» готовит очередное обновление к Гран-при Монако

«Мерседес» готовит очередное обновление к Гран-при Монако
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о подготовке команды к Гран-при Монако, который пройдёт с 24 по 26 мая в Монте-Карло.

«Обновления этих выходных были второй частью первого этапа, прибывшего к предыдущей гонке. И мы завершили этот этап в Имоле.

Основываясь на гоночном темпе в Имоле, я бы сказал, что мы сделали небольшой шаг вперёд. Мы на несколько десятых ближе к лучшим, чем были в начале года, и мы продвинулись на одну-две десятых в Имоле.

У нас есть несколько частей машины, аэродинамические и другие детали, которые прибудут в Монако, в Канаду и на последующие гонки. Мы продолжаем разработку для улучшения времени круга и, надеюсь, продвижения вверх по решётке», — приводит слова Эллисона издание RaceFans.

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